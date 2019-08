Ratsanikud ja suksud trotsisid põrgukuumust

Mis on koolisõit? Pärnumaa RSK eestvedaja Riin Ingre Saare sõnutsi on see lühidalt väljendudes hobuste tantsimine. “Traav kohapeal, liikumine külgepidi, kus jalad lähevad visuaalselt risti, galopid-piruetid,” tõi ta näiteid harjutuste kohta, mida kohtunikud ­hindavad. Eri harjutusi on väga palju, samuti võistlusklasse, mis sõltuvad nii sportlaste kui suksude vanusest.