Tori vald hakkab korteriühistuid toetama

„Toetuse eesmärk on parandada hoovide välisilmet, soodustada elanike ühistegevusi ning üheks toetuse saamise tingimuseks on, et hoov jääb avatuks ja on ligipääsetav ka naabritele ja kogukonnale," selgitas määrust volikogu liige Elis Vahemets, kelle üks valimislubadus oli just sellise toetusmeetme väljatöötamine.