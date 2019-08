Nädalavahetusel näeb rannas harukordset vaatepilti: hobused liival!

Nõmmoja sõnutsi tunneb ratsaringkond mõõduvõtu vastu väga suurt huvi ja osaleda soovijaid on rohkem, kui mahub. “Registreerus üle 180 ratsaniku ja 250 hobust. Kahjuks päris kõiki me vastu võtta ei suuda, kuna hobuste majutamiseks ettenähtud boksikohtade arv on piiratud,” rääkis korraldaja, kelle kinnitusel saavad kõik 250 hobust siiski võistelda, lihtsalt kõigile ei jätku majutuskohti.