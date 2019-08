Rannastaadioni kergejõustikuõhtu toob tipud suvepealinna

Rannastaadioni rekord on 2017. aastal Kirdi visatud 85.41. Meie naaberriikide odaviskerekordid on paremad kui Kirdi tänavune 90.61: Läti rekordi 90.73 püstitas Vadims Vasilevskis 2007. aastal Tallinnas, Venemaa rekord on Sergei Makarovi 92.61 ja Soome rekordimees Aki Parviainen on 93.09ga maailma läbi aegade neljas odaviskaja. Pärnu võistluste korraldajad on välja pannud IAAFi Teemantliiga etapivõidu honorariga võrdse motivatsioonipreemia (10 000 dollarit), kui Kirt Läti rekordist jagu saab. Kui oda lendab kaugemale kui Venemaa tippmark, on preemia sellest poole suurem. Soome rekordile tuule alla tegemise korral see koguni kolmekordistub.