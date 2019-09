Pildid: Pärnu südalinnas süttis tühjana seisev maja

"Tuletame meelde, et hoone omanikul on kohustus mahajäetud maja sissepääsud sulgeda nii, et neisse ei oleks võimalik sisse pääseda," sõnas Seire. "Mahajäetud majades viibimine on ohtlik ja ka keelatud. Kui keegi märkab kõrvalistel isikutel mahajäetud majade ümbruses liikumist, siis tuleks sellest koheselt teavitada häirekeskust."