Tähelepanelik linnakodanik märkas teel töölt koju, et Pärnu kesklinnas on erakordselt külm. Suisa 47 külmakraadi, kui uskuda elektroonset näidikut. Samal ajal näitasid erinevad veebilehed, et suvepealinnas on siiski 3 soojakraadi.