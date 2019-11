Vasaraheitjad paugutasid Valgevenes tippmarke

Vadim Devjatovski on Valgevene vasaraheitja, kelle isiklik rekord 84,90 on heidetud 2005. aastal Minskis. 2008. aasta suveolümpiamängudel Pekingis sai valgevenelane teise tulemuse (81,61), kuid andis positiivse dopinguproovi ja jäi hõbemedalist ilma. Sportlane kaebas diskvalifitseerimise ja võistluskeelu otsuse rahvusvahelisse spordi arbitraažikohtusse ning 2010. aastal sai olümpiamedali tagasi. 2008. aastast on ta juhendanud noort Eesti vasaraheitjat Ellina Anissimovat.