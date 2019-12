Tellijale

Avo, väga valus kaotus. Mis täna saatuslikuks sai?

Ütleme nii, et libero (Silver Maar, M. P.) ja ühe tempomehe ehk Ederiga (Eder Levi Kock, M. P.) mänge ei võida. Teiste abi on ka vaja. Ülejäänud meeskond oli väga-väga kehv. Kui mäng millegipärast ei suju või vastane mängiks väga hästi – täna muu seas vastane ei mänginud hästi –, siis pole meil murdjaid tüüpe ja ongi kõik! Kui mäng ei lähe, siis on asi sellega otsustatud. Võib-olla teatud mehed arvavad, et lähevad mentaalselt läbi seina, aga täna esimestest punktidest peale oli see nagu öö ja päev võrreldes sellega, kuidas me läksime Pärnus mängima. Pehme on kogu see asi.