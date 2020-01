Tellijale

“See oli selle hooaja üks ilusamaid mänge! Olen väga-väga rahul,” oli tiimi juht Johan Kärp veel järgmiselgi päeval emotsionaalne. “Ogre oli täisrivistuses, keegi ei puudunud – see tegi asja veel magusamaks. Nad viskasid alguses pea ilmeksimatult ja jäime kohe surve alla. Teise poolaja alguses tundus, et mäng on läinud, aga äkki hakkas tulema – pidasime mängujoonisest kinni.”