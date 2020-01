Kalev Vilgats: Keskerakonna harakiri

Tellijale

Keskerakonna Tartumaa juhatuse esimees Jaan Toots on poliitikas kas haruldaselt juhm või mingite kujutelmade mõju all. Muul moel ei oska selgitada tema ettepanekut, et ­kogu koalitsioon peaks Keskerakonna sisesegaduste tõttu tagasi astuma, alustamaks puhtalt lehelt, ja et abilinnapea Monica Ranna umbusaldamist plaanis ei olnudki.