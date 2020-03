Romek Kosenkraniuse pöördumine: Eriolukorrast Pärnus ja käitumisjuhised

Pärnu linna kriiskomisjoni poolt kehtestatud piirangute kohta saate lugeda siit.

Valitsuse eriolukorra käitumisjuhiseid saate lugeda siit.

Praegu on esmalt vaja mõelda oma tervisejulgeoleku peale ja käituda vastavalt. Mida see tähendab?

Inimestega kohtumised

Viige oma kohtumised teiste inimestega miinimumini: ei mingeid külastusi, kohtumisi, šoppamist kaubanduskeksustes, toitlustuskohtade külastamist, sõprade või vanematega koos aja veetmist! Karantiinis viibimine tähendab seda, et inimene on kodus ja ei liigu ringi. See kehtib ka koolilaste kohta, kes jäävad esmaspäevast koju koduõppele. Ärge lahkuge kodust ilma äärmise vajaduseta.

Abi küsimiseks või teiste inimestega suhtlemiseks kasutage telefoni ja internetipõhiseid suhtluskanaleid.

Poeskäik

Kui tekib vajadus siiski külastada poodi või apteeki, siis kasutage hingamiskaitse vahendeid ja vältige lähikontakti – inimeste vaheline kaugus peab olema vähemalt kaks meetrit. Samuti kasutage poodides võimalusel iseteeninduskassasid, jälgides rangelt hügieeninõudeid: puudutage nuppe-puuteekraane vaid kinnastes või kui seda võimalust pole, desinfitseerige käed pärast toiminguid.

Pole mõtet toitu ja hügieenitarbeid suurtes kogustes kokku osta, sest kaubandusettevõtted on kinnitanud: tarneahelad töötavad ja ajutiselt tühjad riiulid on tingitud sellest, et kaupa ei jõuta lihtsalt nii palju välja panna, kui korraga ära ostetakse. Toidu kokkuostmise puhul on oht, et see rikneb ja tuleb hiljem asjatult ära visata.

Kätepesu

Isiklik hügieen ja kätepesu on äärmiselt olulised. Eriti kätepesu. Parim vahend kätepesuks on ikkagi soe vesi ja seep. Desinfitseerimisvahendid on hädapärasteks olukordadeks, kui pesu võimalus puudub.

Töökohad

Tööl käivad inimesed peavad jälgima kindlasti tööandja juhiseid. Tööandja otsustab, kas ja kui pikaks ajaks töötajad saadetakse sundpuhkusele, korraldatakse töö ümber eraldatud tiimides või lukustatud tsoonides, võimaldatakse kodukontorit või jätkatakse tööd kohapeal, rakendades kõrgendatud isikukaitsemeetmeid. Kui tööandja saadab töötaja koju haigusekahtluse tõttu, siis see tähendab rangelt kodus viibimist, mitte sõprade külastamist või töö tegemist teise tööandja juures.

Iga inimene, kes tunneb end halvasti, kellel ilmnevad haigusnähud või kes on teadlik, et on kokku puutunud haigust kandva isikuga, peab koju jääma ja võtma telefoni teel ühendust oma perearstiga, et saada edaspidiseid juhiseid. Kindlasti mitte minna ise arsti otsima või asuda seisukohale, et “pole hullu midagi, ega mina ei haigestu ega nakata teisi“! Sellise käitumisega seate suuremasse ohtu oma tervise ja aitate kaasa viiruse levikule. Ja see on vastutustundetu käitumine!

Koolilapsed

Kriisikomisjoni otsusega on suletud kõik koolid ja huvikoolid. Palun ärge lubage oma lapsi ka trenni, võistlustele või sõpradega välja. Hetkel on õigel kohal nutisõltuvus, kuna interneti kaudu uus viirus ei levi.

Lasteaiad