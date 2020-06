Massiline nakatumine Lihulas hoiab haigusjuhtude arvu kõrgel

Terviseameti Lääne regiooni osakonnajuhataja Kadri Juhkami sõnutsi on Pärnumaal praegu 16 haiget, kellest 11 nakatusid eelmise kuu teisest poolest Lihula Südamekodus. Kaks haiget on tuvastatud Pärnu haigla töötajate hulgas, üks nakatunu tuli Soomest ja hiljem näitas test haigestumist tema pereliikmelgi, üks nakatunu avastati juhuslikult Tartu ülikooli uuringu käigus testides.

Pärnu maakonnas on tehtud 5620 testi ja nakatunuid tuvastatud 144 ehk positiivseid tulemusi on 2,56 protsenti.

Eestis on tehtud üle 87 000 esmase testi, nendest 1890 ehk 2,2 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Esimene SARS-CoV-2 test tehti Eestis 5. veebruaril, seni on testitud 6,6 protsenti Eesti elanikest. Rohkem on COVID-positiivseid elanikke olnud Saaremaal (12,5 protsenti), Võrumaal (3,3 protsenti) ja Pärnumaal.