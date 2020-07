Kas olete varem Kihnus olnud?

Ei, seni ei ole veel juhust olnud, et saarele tulla. Ka Ruhnus on veel käimata.

Milline oli teie eredaim elamus?

Külgkorviga mootorratas ja Kihnu kört. Kaunid vaated Kihnu ­tuletornist ehk puagist. Kihnu muuseum. Need Kihnu tsiklid on ainult pisut nooremad kui Ameerika autod Havannas, aga mõlemad püsivad koos ja sõidavad mingil imelisel väel. Nende putitamine ja käigus hoidmine on samaväärselt rahvakultuuri hulka kuuluv oskus nagu hobuse vankri ette rakendamine, rookatuse tegemine, kiviaia ladumine. Sain ka ise näpud õliseks, kui püüdsin ühel tõrkuval rattal küünalt vahetada … Ja Kihnu naiste armastus oma triibuseeliku vastu on lausa imetlusväärne.