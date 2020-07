Kohalikud rallimehed ajavad kokku 50 000eurost eelarvet, et osaleda MM-etapil

Kaur avaldas, et MM-rallil osalemise kulud jäävad 50 000 euro kanti. Ehkki eelarvet on üritatud kokku panna vaid nädal aega, on 32aastase roolikeeraja arvates nende väljavaated head, et saada raha kokku ja minna Eestile ajaloolisel rallil starti.

“Praegu on keeruline öelda, kui palju meil sellest koos on, kuna läbirääkimised paljude sponsoritega alles käivad. Aga usun, et oleme poolel teel,” märkis Kaur, lisades, et rallini on veel aega.