Kui siia lisada imeilus liivarand, ­suvesoe merevesi, paitav tuuleõhk ja kõrvus kõlamas laisk laineloks, siis just see ongi, mida nii kohalikud kui kaugemalt tulijad Valgeranna puhul hindavad.

Veepiiril päikest võtnud Pärnu prouad kinnitasid, et paremat kohta siinmail suvemõnude nautimiseks ei leidugi. Linnarand on selleks liiga ülerahvastatud, aga Valgerannas saab suveilma nautida palju vabamalt ja ebamugavust tundmata. Koos võsukestega randa tulnud noor naine kinnitas, et lastegagi on siin turvalisem ja õdusam.