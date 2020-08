Kas olete näinud? ⟩ Kuri käsi viis kaasa sintlaste välikäimla

Tori vallavalitsuse kommunikatsiooninõunik Katariina Vaabel ütles, et sinivalge Kemmerlingi populaarse mudeli renditualett läks kaduma ajavahemikul eile kella 19st täna kella 8ni.

“Kui kellelgi on infot või keegi nägi WC transportimist, siis palume sellest kindlasti teada anda politseile, helistades numbril 112,” ütles Vaabel.

Kommunikatsiooninõunik lisas, et ärandatud välikäimla asemele on tellitud uus. “Seniks, kuni see kohale jõuab, peavad väliujula külastajad arvestama mõningate ebamugavustega,” ütles Vaabel.