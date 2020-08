Gravel Grinderi võidumees Timmo Jeret: Panin nii nagu torust tuli, ei jäänud grammigi varu

Mullu esimest korda toimunud Gravel Grinder on Eestis ainulaadne kiiruskatsetega kruusaralli vabas rattaklassis. Sel aastal läbiti ligi 105 kilomeetri pikkune rada, mille jooksul võeti mõõtu viiel kiiruskatsel, kogupikkusega 25 kilomeetrit. Ülejäänud rada kulges ülesõitudel järgmistesse katsetesse.

“Mõtlesin, et lähen panen esimese katse täiega. Kui see õnnestub, siis panen kõvasti lõpuni. Kuna esimese katse võitsin, siis oligi selge, et ma täna kergelt ei pääse,” tunnistas 27aastane võidumees, kes oli peale võistlust läbi kui Läti raha.