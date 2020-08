Galerii ⟩ Ujumisfanaatikud tähistasid pidupäeva kahe silla retkega

Seitse aastat tagasi Pärnu ujumisentusiastide ellu kutsutud ligemale nelja kilomeetri pikkune ujumisretk Papiniidu sillast Kesklinna sillani on niivõrd populaarseks saanud, et mõne aasta jooksul on taasiseseisvumispäeval ette võetav sportliku ürituse osalejaskond kasvanud üle kümne korra.