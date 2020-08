Kahe ala asemel valisid mehed eilseks võistluseks ühe – mootorpumbaga hargnemise. Harjutus on pealtnäha lihtne: tuleb ühendada vaid pumba külge kaks voolikut, vedada need staadionimurule laiali, ühenda nende teised otsad jagajaga, joosta voolikutega sihtkohani ja tabada veesurvega pulga otsa asetatud kahte palli, nii et need maha kukuks. Igaühel on võistkonnas kindel roll. Võidab kiireim tiim.