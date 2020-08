Ühtegi väljendas Nõukogude okupatsioonivägede riigist lahkumise 26. aastapäeval mõtet, et 31. augustil 1994 lõppes Eesti jaoks sisuliselt teine maailmasõda, sest järgnev ei toonud meile rahu. Kui Eesti Vabariik oli selleks ajaks juba taastatud, kuigi me ei olnud siis veel vabad. „Ilus nimi on sellele päevale antud: vaba Eesti päev,” märkis Ühtegi. „Hoidkem seda maad ja kasvatagem oma lapsi nii, et nemadki hoiavad seda maad.”