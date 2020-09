Romek Kosenkranius: Kas Isamaa soovib volikokku vaikivat ajastut?

Murelikuks teeb mind aga riigikogu liikme Metsoja suhtumine demokraatiasse ja sõnavabadusse. Sõna pidi ju olema vaba, kas siis Pärnu volikogus see nii pole? Eilses repliigis Pärnu Postimehele heidab opositsioonipoliitik mulle kui linnapeale ette, et ma ei proovinud vaigistada volikogu istungil kõlanud “alandavat sõnamulinat”. Laskumata linnavolinike tuliseks läinud sõnavõttudesse kunsti teemadel, leian ma, et igal rahvaesindajal on õigus volikogu istungil väljendada oma seisukohta päevakorras oleval teemal. Isegi siis, kui tema sõnum ei pruugi osale volinikest meeldida ja seisukoha esitaja kuulub vastasleeri.

Püüan mõista, et Toompea kogemusega linnavolinik võib pidada end teistest paremaks, kogenumaks ja targemaks. Ja arvata, et vaid tema sõnad on puhas kuld ja üksnes opositsiooniliikmetel on lubatud kritiseerida koalitsiooni. Kõik tema mõttemaailma sobimatuid või talle ebameeldivaid sõnumeid väljendavad linnavolinikud ajavad suust välja “alandavat sõnamulinat”. Metsoja arvates tuleks nad vaigistada ja nende suu peaks volikogu istungil sulgema linnapea või volikogu esimees.

Ehk on mul siis vale ettekujutus demokraatiast, aga volikogus on sõna vaba ja iga volinik võib talle antud aja piires vabalt väljendada oma seisukohti.