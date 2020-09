Ameerika Ühendriikide ettevõtte Lewis Machine & Tool Company (LMT) toodetud R20 Rahe on juba umbes poole sajandi ­vanuse poolautomaatvintpüssi ArmaLite AR-15 tänapäevane versioon. Hoolimata algvariandi vanusest on need relvad tänu põhjalikule arendusele siiski nüüdisaegsed tööriistad. Need on ergonoomilised, asjalike punatäpp- ja kolmekordsete optiliste sihikutega, võrdselt hästi käsitsetavad nii parema- kui vasakukäelistele. Kergest metallisulamist ja polümeerplastidest kokku pandud relv kaalub koos salve ja sihikuga tõepoolest tunduvalt vähem kui seni kasutusel olnu tühjana. Paistes vähemasti paberil igati asjalikuna.