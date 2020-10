Vaprad Karud jahivad otsepääsu Premiumi liigasse

Kui pärnakad on valdava osa hooajast asunud Maardu linnameeskonna järel teisel kohal, jäädes vahepeal mullusest meistriliiga tiimist 11 silma kaugusele, siis nüüd on asjalood muutunud. Samal ajal kui Vaprad Karud sammuvad võidult võidule, mängis Harjumaa meeskond viimases voorus 0:0 Elvaga ja sai enne seda 0:6 kolaka Nõmme Unitedilt. Suur edu on maha mängitud ja praegu on Maardu tabelis juba teine, jäädes Vaprusest punktiga maha.