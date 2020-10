GALERII ⟩ Muuseum kutsub tutvuma pulmatavadega

Perekonnatraditsioonidel on pikk ajalugu, olenemata kultuurist. Eriti puudutab see pärimuslikku pulmakombestikku, mis on kõige rikkalikum, mõtestatum ja püsivam läbi sajandite. Meie esivanematele oli pulmatsükkel tervikuna oluline. Kui palju sellest on tänapäeva kandunud? Millised kombed on jäänud püsima, mis kadunud? Näitus “Tanu alla” annab paljudele küsimustele vastuse.