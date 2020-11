Ööpäevaga lisandus Pärnumaale kaheksa koroonaviirusega nakatunut

Neli Pärnumaale lisandunud nakatunut said viiruse pereliikmelt, ühel juhul nakatus inimene töökohal. Üks Pärnumaa nakatunu sai viiruse trennis, ühel juhul on tegemist Viru vangla kinnipeetavaga. Ülejäänud Lääne regionaalosakonda viimase ööpäevaga lisandunud juhtumite asjaolud veel selguvad.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 1000 inimest, kellest 132 on haigestunud. Pärnumaal on jälgimisel üks kümne nakatunuga kooli kolle ja hooldekodu kolle, kus on 12 nakatunut.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 156 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 61, Tartumaale 17, Pärnumaale kaheksa ja Hiiumaale neli nakatunut. Raplamaale tuli juurde kolm ja Viljandimaale kaks nakkusjuhtu. Järva-, Võru-, Jõgeva-, Lääne- ja Lääne-Virumaale lisandus üks positiivne testitulemus. Üheksa positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Täna hommikul oli haiglas 75 COVID-19 patsienti, neist juhitaval hingamisel viis. Koju saadeti 11 inimest, kolm patsienti viidi üle teise haiglasse ja üks haige on viidud üle mitte-COVID-19 osakonda. COVID-19 haiguslugusid avati 17. Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis surnud 80 koroonaviirusesse nakatunud inimest. Haiglates on seni lõpetatud 618 COVID-19 haiguslugu 602 inimese kohta.

Tänase seisuga on tervenenud 4709 inimest. Neist 3485 (74 protsenti) haiguslugu on lõpetatud, 1224 inimese (26 protsenti) puhul on positiivsest testist möödunud üle 28 päeva ja inimene ei ole haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.