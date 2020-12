Kord kehtib kõigile: bussijaamas ja ühissõidukis maskita läbi ei saa

Juba mõnda aega on kehtinud nõue, et avalikes kohtades ja ühistranspordiski peab kandma kas maski või katma muul moel nii nina kui suu.

Kõikjal ei kontrollita nende reeglite täitmist rangelt, kuid Pärnu bussijaamas on personal resoluutne: kui nägu ei kata, tuleb minna õue. Konkreetsed ollakse lastegi puhul: mõne toimetuse poole pöördunu kogemuse kohaselt peavad 12aastased ja vanemad kas maski ostma või jaamast välja bussi ootama minema.

Üks toimetusega ühendust võtnud lugejaist arutles aga, kas ei võiks siis kas või lastele vähemalt maske jagada, kui neil endal seda pole ja puudub rahagi, et see samast kioskist osta. Lisades, et liiati on teada, et kõik vanemad ei võta reeglite täitmist tõsiselt ega pruugi lastelegi maske hankida või selleks raha anda.

PÜTKi juhataja Andrus Kärpuk selgitas, et nõuete täitmist loomulikult kontrollitakse ja seda teeb jaamas korrahoidmise eest vastutav lepingupartner. “Põhimõte on kõigile teada ja turvafirma – isegi sõltumata tellijast – avalikus ruumis maskinõude täitmist kontrollib,” rääkis ta.

Maskide jagamise mõtte kohta nentis Kärpuk aga, et PÜTK on isemajandav mittetulundusühing. “Kui võimuorganid leiavad oma eelarves raha, võime meeleldi maske jagada, kuid meil endal ei ole selleks raha,” põhjendas ta.

Teine toimetuse poole pöördunud lugeja küsis, miks nõuab bussijuht algklassilastelt maski, kui valitsus on välja öelnud, et alla 12aastaste kohta see nõue ei käi. Ta kirjeldas juhtumit, kus bussijuht küsis kõigilt koolist tulnud lastelt maske hoolimata sellest, et mõne puhul viitas lühike kasv selgelt 1. klassi õpilasele.

Kärpuk ütles, et konkreetsel juhul ei kontrollinud bussijuht vanust ega nõudnud maski igalt lapselt, vaid tuletas valju häälega ja meenutas kõigile korraga maski kandmise kohustust. Tubli bussijuhi meeldetuletuse peale ilmunud tema väitel maskid lausa imeväel taskust näo ette. Kärpuk ei osanud nimeliselt öelda, kes juhtidest maski nõuavad, kuid see sõltuvat nende enda ohutundest. “Sellist korraldust, et bussijuhid peaksid kontrollima maskide kasutamist, otseselt antud ei ole,” märkis ta.

Juhtidel puudub Kärpuki teatel küll õigus keelata last bussi maskita sisenemast, kuid bussiustel on kirjas palve katta nina ja suu kas maski või salliga.