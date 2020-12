Graafik ⟩ Nakatunute arv lõi taas rekordi

See on siin kandis nakatumise päevarekord. Võrreldes varasemaga on nakatunute arv sel nädalal Pärnumaal hoogsalt kasvanud: selle nädala nelja päevaga on koroonaviirus tuvastatud 122 inimesel, eelmisel nädalal registreeriti kokku 86 uut nakkusjuhtu.