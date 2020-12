Piltuudis ⟩ Linnapea kuulutas välja jõulurahu

Kui varasematel aastatel on sündmust täiendanud pillimäng või valgusetendus, siis tänavu välditi rahvakogunemist ja vaatemänge ei korraldatud.

"Pimeduse loor, nii otseses kui kaudses mõttes, on varjutamas lahkuvat aastat. Meie, põhjamaa inimesed teame, et enne koidikut on kõige pimedam aeg, mida aitab üle elada usk ja lootus. Usk ja lootus valguse ja parema homse ees. Meid aitab kunstlik valgus, kuid enne kõike valgus hinges ja südames," sõnas linnapea.