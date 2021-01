Peatudes tungis kõrvu aga kerge kumin. Niivõrd vaikne oli see päev. Ei toksinud rähnid ega teinud häält rongad. Jäljeaabitsat sirvides täheldasin, et hetk enne minu sissetungi olid selles puistus kuuseoksi napsanud ja seejärel puhanud kaks metskitse. Tore, et neil kahelgi on hing sees. Neid neljajalgseid on viimastel kuudel mu teele jäänud aina vähem ja vähem. Lumele jäetud jälgedestki võib välja lugeda, et tihedat loomaliiklust minu nii-öelda tagahoovis pole.