Graafik ⟩ Pärnumaa kahe nädala nakatumisnäit jääb alla vaid ühe maakonna omale

Eelmisel neljapäeval sai positiivse testivastuse 40 kodumaakonna elanikku.

Pärnu haiglas oli täna hommikul ravil 32 COVID-19-patsienti. Nendest kaks on intensiivravi osakonnas ja vajavad juhitavat hingamist. Üks inimene viidi üle teise haiglasse, üks teise osakonda ja kaks said koju. Haiglasse tuli kaks koroonahaiget.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 690,4. Pärnumaast kõrgem on see näit vaid Ida-Virumaal, kus nakatumus on 893,1.

Terviseameti Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 3300 inimese, kellest 756 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja, ida ja lääne regiooni nakatunuid).

Pärnumaal on COVID-19 vastu vaktsineeritud 1332 elanikku ehk 1,55 protsenti rahvastikust. Teise kaitsesüsti on saanud tosin inimest.

Viimasel ööpäeval analüüsiti Eestis 5260 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 669 ehk 12,7 protsenti testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 293 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 117, Tartumaale 62, Pärnumaale 49, Valgamaale 28 ja Võrumaale 20 nakatunut. Ülejäänud maakondades tuli neid juurde alla 20.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 561,64.

Haiglaravi vajab 401 patsienti, neist noorim 20–24aastaste vanuserühmast. Üle 85aastasi on haiglas 82, neist 58 on naised. Intensiivravi vajab 45 haiget, neist juhitaval hingamisel on 31 inimest.

Ööpäeva jooksul suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest – 90, 83 ja 68aastane mees ning 88 ja 86aastane naine. Kokku on Eestis surnud 354 koroonaviirusega nakatunud inimest.