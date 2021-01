Vaprus pidi Talituniiri esimeses mängus tunnistama vastase paremust

Vapruse peatreener Taavi Midenbritt rääkis pärast matši, et esimese mänguga võib üldiselt rahule jääda. “Rahule just infoga, mida mäng andis. Oli nii positiivset kui negatiivset, aga seda võib nimetada jalkaks. Vaatamata kaotusele olen positiivselt meelestatud ja suund on õige,” lausus ta.