JÄRELVAADATAV ⟩ Võrkpallurid pusisid saarlastega kaks tundi

Pärnul on nüüd vahegrupis võit ja kaks kaotust, millega viie satsi seas ollakse neljandad. Ühtlasi on kindel, et suvepealinlased pääsevad Eesti meistrivõistluste medalimängudele, sest TalTech ei saa enam viiendast kohast kõrgemale tõusta.