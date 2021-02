KODUOTSIJA ⟩ „Kaksikud“ Jagger ja Intan otsivad kodu

Pärnu loomade varjupaiga juhi Seyle Jussi sõnutsi meeldivad Intanile väga paid, ta lubab ennast rahulikult sülle võtta ja töökorras on nurrumootorgi. Jagger on aga kass, keda on korralik sületäis: nii kümme kilo. Kuigi mõlemad olid eri valdades ennast ise tallu elama sättinud, on näha, et neil on ennegi kodu olnud.