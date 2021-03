Video ja heliteose autori Andres Selgoja sõnutsi oli see klipp suurim ettevõtmine tema 14aastase ametiaja vältel. Sealjuures sai kasutada tippkaamerat. “Väga lahe oli proovida kõrgeklassilist kaamerat, sealjuures teha seda toredate entusiastlike inimestega,” märkis Selgoja.

Tantsijatele, kes videos eri poose võtsid, oli sellises muusikaprojektis osalemine esimene. “Sai päriselt aimu, milline see muusikavideote tegemine välja näeb ja kui palju proove peab enne päris võttepäeva tegema,” kirjeldas üks tantsijatest Grete-Anelle Halli. “Mulle jäid kõige eredamalt meelde pikad päevad, filmimisel kasutatud tehnika ja see, kui palju me tegelikult kogu protsessist osa saime. Muidugi oma tantsugrupiga tekkinud ühtsustunne, mis soojendas külmadel tööpäevadel südant ja jääb kindlasti kauaks meelde.”