Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 582. Kohalikest omavalitsustest on nakatumine kõrgeim Läänerannas. Rõõmustav on asjaolu, et see on hakanud langema. Kõige väiksem nakatumisnäit on Põhja-Pärnumaa vallas – 195 – see on kogu riigi omavalitsuste seas kõige madalam.