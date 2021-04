Oikumeenilise protsessiooni eestvedajadki olid samad: Eliisabeti koguduse õpetaja Tõnu Taremaa ja rooma-katoliku kiriku Püha Johannese koguduse preester isa Wodek. “Peale Kristuse kannatuste ja surma meenutamise palvetame oma maa ja rahva, nii kohalike kui riigivalitsejate eest, epideemia taandumise eest ning haigete, arstide ja kõikide eest, keda see viirus on lähedalt puudutanud,” sõnas Taremaa.

Suure reede ristikäik, mis on pühendatud Jeesuse kannatustele Kolgata teel, on katoliku kiriku paastuaja palvuse viis. Luterlik kirik on selle kirikukombe üle võtnud.