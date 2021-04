Nakkusarst: Ei valitsus ega teadusnõukogu saa anda garantiid, et nüüdsest on elu ohutu

Pärnu haigla I sisehaiguste osakonna nakkusüksuse juht doktor Kadi Kenk märkis, et ühiskond ei või igaveseks lukku jääda. Samal ajal ei saa valitsus ega teadusnõukogu tohtri hinnangul anda garantiid, et nüüdsest on elu ohutu.