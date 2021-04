Möödunud aasta lõpus sai Kaur soomlasest toetaja abil enda käsutusse omaehitatud Ford Fiesta Proto auto asemel WRC-3 klassis sõitmiseks Volkswageni. Autovahetuse põhjus peitus selles, et endatehtud autoga ei saa MM-etappidel kaasa lüüa, kuna rahvusvaheline autoliit on seadnud omad piirangud. “Meil on kaasas paks raamat, kus on kõik auto kohta kirjas, sellele vastavust sõitude ajal kontrollitakse,” selgitas Kaur, kellele loeb kaarti pärnakas Silver Simm. “Võetakse raamat ette: täna kontrollime seda detaili.”