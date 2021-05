Tänu erilisele kunstitunnetusele on Aarto teinud nime Eesti muusikatähtede nagu Nublu, Stefani, Liis Lemsalu seas. Tema multifilmilikud karakterid on ellu ärganud nii räpi- kui pärimusmuusikas, võtnud kuju riietel, videomängudes ja lastefilmideski.

Aarto sündis väga spirituaalsesse ja musikaalsesse perre: tema isa mängis kitarri, ema tegeles värvi- ja aurateraapiaga. Ja kui perepoeg oli ühe-kaheaastane, magas ta kõige magusamat und riiulis kahe kõlari vahel, kus mängis rokiklassika, näiteks AC/DC. “Arvan, et kui lapsena selliseid erinevaid meloodiaid magades kuulasin, arenes mu peas helilis-visuaalne pilt,” avaldab Aarto. “Ja mulle on näidatud fotodelt, et mu isa joonistas seintele vikarkaarevärvilisi pilvi. Ilmselt siis keskkonnast, kus üles kasvasin, tekkis mul selline aju eripära, et tunnetangi heli, kujundeid ja värve hoopis teistmoodi.”