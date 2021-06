Ma saan aru võidutöö arhitektide mõttest tuua praegu vähekäidavasse Vaasa parki rohkem inimesi ja melu ning asendada teatriesine autoparkla inimestega. Aga enne tuleks üheksa korda mõelda ja endalt küsida: mis on see, millega kogukond suhestub ja mis jääb võõraks? Vastasel juhul loome uue Steineri aia, mis võib välja näha uus ja ilus, aga seisab ikka tühjalt ega täida loodetud funktsiooni.

Minu kodu aken avaneb Ülejõel linna mängu- ja spordiväljakule, mida ümbruskonna elanikud kasutavad väga aktiivselt, ainsad, mis nukralt mängijateta seisavad, on võrkpallipostid. Meie pere kolm liiget harrastavad aktiivselt rannavõrkpalli. Paljudele pärnakatele ja puhkajatele on see ülimõnus ajaviide, aga nad ei mängiks suviti palli kusagil mujal kui rannas. Ja randa on kesklinnast vaid kümne minuti tee.