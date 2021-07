Möödunud ööpäeval tehti Pärnumaal 156 koroonaviiruse testi, millest positiivseks osutus 23. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 102,11, samal ajal kui Hiiu maakonnas on see näit riigi väikseim – 10,74.