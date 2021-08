„Jama jama otsa! Vaevu saad ühe õnnetuse likvideeritud, kui juba teine nurga tagant terendab! Nagu klassiõhtul, ma ütlen! Tahad tüdrukuid tantsima võtta, aga kõik on nii koledad, ja need, kes vähegi ilusad on, ei taha tulla!“ nuuksus Jüri Ratas riigikogu hoones.