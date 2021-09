Pärast 1905. aastal Peterburis toimunud ülestõusu paranes teataval määral Sindi tööliste eluolu. Töölised hakkasid oma õiguste eest julgemini seisma. Samal ajal naasid Sinti Vene-Jaapani sõjas käinud töölised, kes rääkisid Venemaal nähtust ja kogetust. Vanematelt kuuldud juttudest ajendatuna tekkis noortel küsimus, kas nad on enda kehakultuurse arengu parandamiseks suutelised ise looma organisatsiooni. Uute rahutuste kartuses oli igasugu tegevust korraldada keeruline või oli see lausa keelatud. Eriti piiratud oli tegutsemine töölisasulates, sest need olid väga vastuvõtlikud agitatsioonile ja propagandale.