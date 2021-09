Tahame, et Pärnu linnas oleks iga inimene kaasatud kohaliku elu arendamisse. Seisame kohalikes oma­valitsustes selle eest, et kindlustada võrdsed võimalused kõigile, sõltu­mata rahvusest, rassist, nahavärvist, soost, keelest, päritolust, usutunnistusest, seksuaalsest sättumusest ja erivaja­dustest. Ainult selliselt saame pöörata tagasi ebavõrdsuse kasvu Eestis, olgu selle põhjuseks palgalõhe, ebapiisav toetus omastehooldajatele või hariduslik ebavõrdsus.

Just hooliv omavalitsus ja tugev kogukond on aluseks omanäoliste piirkondade arengule. Omavalitsustel on peale kogukonna käekäigu oluline roll globaalse ulatusega teemade käsitlemisel ja lahendamiselgi. Nii pöörame tähelepanu kliimakriisi kohalikele lahendustele, keskkonnahoiule ning elurikkuse tagamisele. Tegeleme omavalitsustes koroonaviiruse põhjustatud ebavõrdsuse ja vaimse tervise probleemidega. Valitsemises oleme demokraatlikud ja läbipaistvad.