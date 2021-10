Esimene valija jõudis Pärnumaa kõige lõunapoolsemasse valimisjaoskonda Treimani rahvamajja kaheksa minutit pärast kella üheksat. Valimiskomisjoni liikmete sõnutsi on Jaanus Tambur ikka olnud pühapäeviti esimeste valimas käijate seas. Põhjuseks tõi Tambur selle, et on varase ärkamisega ja siis saab asja tehtud.