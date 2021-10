Pärnu haigla suurendas hapnikuvaru

Seoses järjest leviva COVID-19 tõttu on Pärnu haiglas mitu korda kasvanud meditsiinilise hapniku tarbimine. Tavaolukorras on haiglas vaja läinud 200–300 kilogrammi veeldatud meditsiinilist hapnikku ööpäevas. Koroonaviirusest kopsukahjustuse saanud patsiendid ei suuda aga õhust omastada küllaldaselt hapnikku, mistõttu neile tuleb ravi käigus manustada lisahapnikku, mis on suurendanud tarbimise praeguseks kuni 1000 kilogrammini ööpäevas.

Pärnu haiglas on 37 COVID-19 patsienti. Noorim koroonaviiruse põdeja on kolme- ja vanim 92aastane.

Prognoosi kohaselt kasvab hapnikutarvidus lähinädalatel võimalik et isegi kahe tonnini ööpäevas. SA Pärnu Haigla meditsiinitehnoloogia teenistuse juhataja Joosep Kepleri sõnutsi rentis Pärnu haigla küllaldase hapnikuvaru tagamiseks senise umbes kuupmeetrise mahuti kõrvale mobiilse ligemale 20kuupmeetrise nõu eesmärgiga tagada elutähtsa teenuse kättesaadavus.

Kommunikatsioonispetsialisti kinnitusel on haigla teinud kõik, et keegi ei jääks ohtlikus seisus meditsiinilise hapnikuta, ja niisama oluline on, et inimesed lõpuks mõistaksid: olukord on tõsine ja vaktsineerimisega saab igaüks kaasa aidata, et see ei muutuks veel kriitilisemaks.

Mödunud nädala lõpus ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst Peep Talving intervjuus Eesti Päevalehele, et Pärnu haigla suleb pea kogu plaanilise kirurgilise ja sisehaiguste ravi oktoobri lõpuks. Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti Margit Suhhostavetsi teatel pole sellist otsust tehtud ja seis on sama mis nädal tagasi. Täna toimub siiski Põhja meditsiinistaabi koosolek, kus see teema võib ka jutuks tulla. Otsustest räägitakse homme.