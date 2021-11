Graafik ⟩ Pärnumaa keskmine brutopalk kerkis aastaga kümnendiku võrra

“Konjunktuuriinstituudi andmetel on tööandjate seas ülekaalus need, kes ootavad hõive edasist suurenemist. Samal ajal on kasvanud nende tööandjate hulk, kes peavad tööjõupuudust peamiseks takistusteguriks. Hõive kasv tähendab enamikule erasektori tegevusaladele endiselt selle taastumist kriisieelse tasemeni. Kui uusi töötajaid otsib palju ettevõtteid korraga, siis see suurendab survet tõsta palka – seda enam, et eelmisel aastal oli palgakasv kriisi mõjul aeglane,” kommenteeris Soosaar. Ta lisas, et praeguseks on registreeritud töötute arv võrreldes kriisi tipuga küll jõudsalt kahanenud, kuid töötuna on arvel endiselt ligikaudu 10 000 inimest enam kui kriisieelsel aastal.