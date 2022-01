Koroonaviiruse levik on kõige kõrgemal ehk punasel tasemel. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Koroonaviiruse deltatüvest kolm korda nakkavama omikrontüve leviku tõttu on seitsme päeva keskmine nakatumisnäitaja Eestis tõusnud üle 1000, mis tähendab, et koroonaviiruse levik on kõrgeimal ehk punasel tasemel. Eestis nakatub seitsme päeva keskmisena 1076 inimest, Pärnumaal 1072.