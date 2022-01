Mu pilk tüürib pidevalt umbrohuribadele, millelt loodan leida suuri leevikesesalku ja teisigi vintlasi. Üht suuremat leevikesesalka, kuhu võis kuuluda nii 60 peanuppu, silmasin aga hoopis koristatud rapsipõllul, kus tur­ritasid endiselt mitmesugused ­taimed, millelt leevikesed said seemneid noolida. Sel hooajal on loodus mind korduvalt üllatanud, kuna sulelised, keda loodan ­teatud paikades kohata, on end ilmutanud hoopis mujal.