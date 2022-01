Igal hommikul ärkavad ja lahkuvad sajad tuhanded eestimaalased kodunt tund või rohkemgi varem, et võtta ­ette teekond tööle, mida õhtul taas korrata. See tähendab, et need sajad tuhanded Eesti inimesed veedavad oma ärkvel oldud ajast vähemalt kaks tundi sõites.